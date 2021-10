Plus belle la vie : ce soir, Emma va-t-elle suivre César ? (résumé + vidéo épisode 4382 PBLV du 5 octobre 2021)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4382 du mardi 5 octobre 2021 – Emma va-t-elle accepter de quitter Marseille pour suivre César ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Toujours amoureux d’Emma, César lui propose de partir tous les deux démarrer une nouvelle vie en Australie.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 octobre 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4382

Camille, marquée par les coups de Jacob, vient trouver refuge chez Kevin. Elle confirme à Kevin que Jacob a déjà tué une personne, l’a enterré dans une carrière et compte tuer encore. Kevin est obligé de franchir un cap dans l’intimité avec Camille et les deux jeunes s’endorment nus l’un contre l’autre. Le lendemain la police se rend à la carrière en question et trouve un corps, pour l’instant non identifiable. De son côté, César propose à Emma de tout quitter avec lui pour partir en Australie…



Annonces





Jules, qui en pince pour Lola vient demander à Noé si ça l’embêterait qu’il se passe quelque chose entre eux. Noé un peu coincé accepte. Lola comprend que Jules la drague et manque de confiance en elle. Noé quant à lui, résiste à la tentation de recoucher avec Iris par amour pour Lola…

Luna et Sacha filochent Malet jusque dans un café. Le serveur est étonné de ne plus voir Mme Malet ce qui met la puce à l’oreille aux deux enquêteurs…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4382 du 5 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés