Demain nous appartient du 13 octobre : Dimitri va être relâché (résumé + vidéo épisode 1034 en avance)

Demain nous appartient du 13 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1034 de DNA – Coup dur pour Sara ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, non seulement la police n’a aucune piste pour retrouver Roxane, mais en plus il va falloir libérer Dimitri faute de preuve !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1034

Les résultats des prélèvements effectués chez Dimitri Maniglier ne prouvent pas qu’il soit responsable de la disparition de Roxane. Mais Sara est tout de même persuadée qu’il est en lien avec cette histoire.



En plein conflit avec Georges, Victoire décide de se réfugier chez Samuel et Alma. Mais cette dernière déchante quand elle surprend un rapprochement entre son compagnon et leur invitée. Charlie est certaine que Gabriel et Noor vont finir par coucher ensemble. Jack a du mal à faire son coming-out.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1034 du 13 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

