Ici tout commence du 13 octobre : Clotilde interroge Joachim (résumé + vidéo épisode 248)

Ici tout commence du 13 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 248 – Alors que Rose et Constance doutent de la version de Marta, ce soir Clotilde va faire appelle à Joachim dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Clotilde donne rendez-vous à Joachim pour lui parler de sa soeur et le déni de grossesse… Va-t-il réussir à faire parler sa soeur pour connaitre la vérité ?



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 248

Clotilde a appelé Joachim pour lui parler de quelque chose. C’est au sujet du déni de grossesse de Marta dont il n’était absolument pas au courant. Clotilde a de gros doutes et la soupçonne d’avoir inventé cette histoire…



Rose fait une découverte qui risque de mettre à mal le bonheur de Théo et Marta. A l’institut, Deva se confie à Tom sur ses véritables sentiments envers Enzo. Chez les Guinot, Louis s’inquiète à l’idée d’un possible départ de sa mère.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 248 du 13 octobre

