Ici tout commence spoiler : Jasmine accusée d’avoir piégé Greg (VIDEO)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Greg est-il le père de Naël dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? C’est ce qu’affirme Jasmine mais dans quelques jours, la jeune femme est au plus mal.



Annonces



Annonces

En effet, on accuse Jasmine d’avoir voulu piéger Greg pour mettre la main sur son héritage ! Epuisée, Jasmine prend une forte dose de somnifères…



Annonces



Annonces



Annonces





Rose et Elliot retrouvent Jasmine à terre dans la réserve. Elle a pris des somnifères pour dormir, mais c’est incompatible avec son traitement !! Elle est dépassée et se sent coupable. Tout le monde pense qu’elle a piégé Greg pour lui voler son héritage. Rose et Elliot ne perdent pas une minute et l’emmène dans un endroit plus calme pour s’occuper d’elle. R

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : des retours, la mère de Naël se dévoile, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 octobre)



Annonces





Ici tout commence spoiler Jasmine va mal

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés