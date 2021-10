« Échappées belles » du 16 octobre 2021 : ce soir direction le Portugal (vidéo)

5 ( 4 )

« Échappées belles » du samedi 16 octobre 2021. Ce soir dès 20h55, France 5 vous propose une escale au Portugal et ce dans le cadre de son magazine « Échappées belles ».



Lors de ses Échappées belles au Portugal Sophie Jovillard a eu l’occasion de rencontrer José un artisan qui fait des adufes un instrument traditionnel.

« Échappées belles » du 16 octobre 2021 : demandez le programme

Au coeur de la Beira Alta, région frontalière à l’Espagne située au nord-est du Portugal, se cachent 12 villages, les« Aldeias históricas ». Les villages historiques sont l’oeuvre de plusieurs générations de rois qui, préoccupés par la défense du territoire, se sont chargés de peupler et de fortifier la région. Ainsi, siècle après siècle, un patrimoine a été construit, détruit et reconstruit et aujourd’hui, il raconte l’histoire de la nation la plus vieille d’Europe.

Dans cette Echappée, Sophie Jovillard voyage de village en village, à la rencontre de jeunes gens en quête d’une nouvelle vie, ou encore d’amoureux de leur région, qui cherchent à préserver et à valoriser leur héritage.



Quelle empreinte l’histoire a-t-elle laissé dans ces pierres et comment l’homme rend-il hommage à ce passé ? Comment ces villages attirent-ils de nouveaux habitants ?

Quel est l’avenir des « Aldeias históricas » ?

Les 6 sujets du jour

– Les villages historiques

– Des villages authentiques et chics

– Le GR 22, de village en village

– Les commerces ambulants

– La Renaissance des villages

– Jour de vendanges.

« Échappées belles » bande-annonce (vidéo)

Besoin d’évasion ? Alors voici quelques images en attendant l’émission de ce soir …

Vous souhaitez en voir beaucoup plus ? Alors ne manquez sous aucun prétexte ce numéro inédit de votre magazine « Échappées belles », ce soir à partir de 20h55 sur France 5 et sur France.TV

