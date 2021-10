« Échappées belles » du 2 octobre 2021 : ce soir direction la Casamance (Sénégal) sur France 5

4.4 ( 7 )

« Échappées belles » du samedi 2 octobre 2021. Ce soir dès 20h55, France 5 vous propose une escale en Casamance (Sénégal) et ce dans le cadre de son magazine « Échappées belles ».



Dans ces Échappées belles au Sénégal, partez pour un voyage différent : au tout début de la saison des pluies, la Casamance va reverdir et remplir ses greniers. Ce voyage avec Ismaël Khelifa s’annonce étonnant dans ce pays où les traditions sont encore très importantes et rythment le quotidien, mais où l’ingéniosité des hommes et des femmes leur permet de regarder vers l’avenir en innovant dans bien des domaines.

« Échappées belles » du samedi 2 octobre 2021 : demandez le programme

Considérée par beaucoup comme la plus belle région du Sénégal, la Casamance qui tire son nom d’un fleuve est située au sud-ouest du Sénégal, entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Le « grenier du Sénégal » tient sa richesse de terres fertiles et d’une végétation tropicale. Son fleuve et ses affluents nourrissent les rizières et les villages. Pour son nouveau voyage au Sénégal, Ismaël Khelifa va partir à la découverte de cette région exceptionnelle. La Casamance a tous les atouts d’un petit paradis : l’île de Carabane en est la carte postale et les iles de Karones sont étonnantes pour leur épaisse mangrove. Il rencontrera la jeune génération, qui agit positivement pour faire prospérer la Casamance…

Parce que l’essence même de cette émission repose sur le partage, la découverte, l’échange, Ismaël vous emmènera avec lui, rencontrer Moutarou, ce petit garçon de 8 ans, qu’il parraine depuis 2 ans, et avec qui il a eu la chance de partager quelques heures, dans le village de Pata.



Moutarou représente bien le grand enjeu du Sénégal : quel est le présent ? Quel est l’avenir de ce pays ? où plus d’un Sénégalais sur deux a moins de 20 ans.

Les Casamançais pleins d’espoir se racontent. Qu’est-ce qui motive la jeunesse de Casamance à rester sur ce territoire enclavé ? Où trouve-t-elle son espoir et sa ferveur ? Comment les générations agissent et s’investissent pour l’avenir de cette région ?

Les 6 sujets du jour

– La Casamance qui rayonne

– Un lien fort avec la nature

– La richesse de la biodiversité

– L’influence des femmes

– La petite noix qui aiguise l’appétit.

« Échappées belles » bande-annonce (vidéo)

Besoin d’évasion ? Alors voici quelques images en attendant l’émission de ce soir …

Vous souhaitez en voir beaucoup plus ? Alors ne manquez sous aucun prétexte ce numéro inédit de votre magazine « Échappées belles », ce soir à partir de 20h55 sur France 5 et sur France.TV

