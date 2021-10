« Good Doctor » du 20 octobre 2021 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 4)

5 ( 1 )



Annonces





« Good Doctor » du 20 octobre 2021. Attenntion la fin de la saison 4 approche. En attendant, retrouvez Shaun Murphy, alias le célèbre « Good Doctor », ce soir sur TF1 pour deux épisodes inédits. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour la petite info, notez que c’est l’avant-dernière soirée pour cette saison 4.

« Good Doctor » du 20 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir

Les jolies histoires

Shaun et Lea apprennent à gérer le deuil de la fausse couche de la jeune femme. Shaun accuse à tort un grand chirurgien cardiaque d’avoir fait une erreur dans le pontage d’un patient. Les analyses lui donnent tort. Mais au dernier moment, il réussit à sauver la vie de ce patient en modifiant son diagnostic. Le grand chirurgien reconnaît son talent et, ayant commis une erreur mineure à la fin de l’opération, il décide d’arrêter la chirurgie. Une sénatrice est atteinte d’un spasme hémifacial dont elle doit se débarrasser d’urgence. Les complications s’accumulent.



Annonces





Réparer ses blessures

Shaun prend la décision d’emmener Lea en camping sauvage pour le week-end car ils ont besoin de se distraire de leurs soucis. Le week-end est mouvementé et moins agréable que prévu. Sean fait une mauvaise chute et Lea doit lui faire une suture de fortune en pleine nature. Miles aimerait que sa fille, Claire, lui pardonne le passé. Cette dernière y parvient, mais le chemin est douloureux. Park vit mal la situation de rupture avec Morgan et lui demande de couper tout lien avec lui, pour se limiter aux conversations strictement professionnelles. Debbie s’aperçoit que Glassman a déchargé dans son dos son revolver de sécurité.

« Good Doctor » consulte de nouveau ce soir dès 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés