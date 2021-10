Ici tout commence du 20 octobre : Clotilde met la pression à Rose (résumé + vidéo épisode 253)

5 ( 2 )



Ici tout commence du 19 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 253 – Clotilde et Guillaume viennent mettre la pression sur Rose ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Clotilde veut que Rose appelle les gendarmes mais elle refuse encore et toujours, afin de protéger Jasmine et Naël…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : des retours, la mère de Naël se dévoile, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 octobre)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 253

Rose ne veut toujours pas prévenir les gendarmes au sujet de Jasmine et Naël, mais Clotilde, Guillaume et Antoine ne sont pas de cet avis. Ils ne veulent pas prendre le risque d’être complices de cet enlèvement, c’est trop dangereux. Rose n’a plus le choix, elle doit appeler les gendarmes…



Incapable de supporter la séparation avec son fils, la mère de Naël révèle son identité à l’institut. Chamboulés par un visiteur, Solal et Célia ne savent plus comment se comporter. En cuisine, Louis trouve un nouveau moyen de se venger de Maxime.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 253 du 20 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

