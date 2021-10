Ici tout commence du 12 octobre : Théo est perdu (résumé + vidéo épisode 247)

5 ( 1 )



Ici tout commence du 12 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 247 – Marta a demandé à Théo d’élever son fils avec elle dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais Théo ne sait pas quoi faire, il est perdu et ne peut pas compter sur le soutien de sa famille, Teyssier ayant un avis bien tranché sur la question…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 247

Après les révélations de Marta, Théo est dévasté de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. Il en parle avec sa famille mais chacun n’a pas vraiment le même avis et particulièrement Emmanuel qui s’oppose catégoriquement à la décision de Théo.



Et tandis que Constance doute du récit de Marta, Rose et Clotilde font appel à Joaquim pour découvrir la vérité… Aux marais salants, la tension monte entre Stella et son beau-frère. Et en cuisine, Louis s’acharne sur Maxime et Salomé.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 247 du 12 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

