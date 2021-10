Plus belle la vie : ce soir, Jacob et Camille ont encore dupé la police (résumé + vidéo épisode 4387 PBLV du 12 octobre 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4387 du mardi 12 octobre 2021 – Jacob et Camille ont encore une fois réussi à échapper à la police dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie ». C’est un véritable coup de maitre puisque Xavier et Patrick annoncent la mort de Jacob à la presse, loin d’imaginer qu’ils se sont une nouvelle fois faits duper…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4387

Dans les couloirs de l’hôpital, Emma tourne en rond et propose à Barbara qui arrive de se joindre à elle. Riva vient leur annoncer la bonne nouvelle : Baptiste est hors de danger et a demandé à voir Emma. Barbara comprend qu’elle est de trop et s’en va. Baptiste se réconcilie avec Emma et la choisie “elle” comme la femme de sa vie. De son côté, Revel fait une conférence de presse et Patrick glorifie publiquement Kevin, mais le jeune homme est absent…



Betty se fait choper par Nathan avec de l’herbe à Scotto. Kilian intervient pour la sauver, prétextant que la beuh lui appartient. Dans le bureau de Rochat, Kilian ne lâche pas et innocente Betty. Rochat et Nathan ne le croient pas mais savent à quel point l’amour peut faire des folies et vont passer pour cette fois…

Sacha et Luna reconnaissent la voiture de Malet. Sacha est maintenant persuadé qu’on a voulu le faire taire et qu’il a bel et bien assisté à un meurtre chez Malet…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4387 du 11 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

