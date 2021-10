Ici tout commence du 29 octobre : Greg règle ses comptes avec sa mère (résumé + vidéo épisode 260)

5 ( 4 )



Ici tout commence du 29 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 259 – Greg a pris sa décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il est hors de question que ses parents élèvent Naël et l’exposer au risque de se faire frapper comme ça a été le cas pour lui ! Ce soir, Greg règle ses comptes avec sa mère avant son départ de l’institut.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : des retours, la mère de Naël se dévoile, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 18 au 22 octobre)







Ici tout commence – résumé de l’épisode 260

Greg aperçoit ses parents qui ne sont toujours pas partis de l’Institut. L’occasion pour eux de s’expliquer une bonne fois pour toute au sujet de leur altercation. Greg refuse que Naël subisse le même sort que lui. Il n’est pas persuadé que sa mère ait changé. Et effectivement Delphine n’a pas tant changé que ça…



Entre angoisse et excitation, c’est le début d’une nouvelle vie pour Greg et Eliott ! La masterclass de Simony débute et le chef se révèle moins sympathique qu’il n’y paraît. A la table des Rivière, Noémie se sent seule contre tous.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 260 du 29 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

