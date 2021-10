Plus belle la vie : ce soir, Abdel est vivant (résumé + vidéo épisode 4400 PBLV du 29 octobre 2021)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4400 du vendredi 29 octobre 2021 – Abdel est vivant et entre les mains de son kidnappeur ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie. En effet, Abdel n’a pas été tué et il finit par comprendre qui est la personne qui l’a enlevé et pourquoi elle l’a fait…





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel en infiltration, Franck se confie à Delphine (infos PBLV)







Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4400

Abdel se souvient du jour de son enlèvement. Un homme à capuche l’a assommé et l’a mis dans sa camionnette, ensuite il a perdu connaissance à cause d’un tissu imbibé de chloroforme. Quand il se réveille, il a une perfusion dans son bras afin de lui prélever du sang. Le ravisseur lui projette un film où une vidéo d’une famille tourne en boucle. Abdel assure à son ravisseur qu’il ne les connait pas mais le ravisseur lui demande de réfléchir encore peu, peut être que la mémoire lui reviendra…



Pendant que Valentin essaie de capter l’attention de Laetitia, Delphine entraine Franck pour ses essayages de robe de mariée. Dans la boutique elle se la joue coquine et même la vendeuse se méprend et pense que Delphine et Franck sont en couple. Delphine est à fond et l’embrasse même sur la bouche…

Mouss briefe Betty sur la nouvelle CPE. Le premier face à face entre Vanessa et Betty est tendu et Betty se sert de son charme pour flirter avec Vanessa…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4400 du 29 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

