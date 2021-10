Ici tout commence spoiler : Gaëtan embrasse Stella (VIDEO)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Gaëtan a choisi d’aider Stella dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », ces deux là vont encore se rapprocher… Et dans quelques jours, après que Noémie ait découvert la vérité, Gaëtan et Noémie vont s’embrasser !



Annonces



Annonces

Le début d’une belle histoire ? Gaëtan n’assume pas et prend la fuite…



Annonces



Annonces



Annonces





Gaëtan rejoint Stella au marais pour lui remonter le moral après son altercation avec Noémie. Elle est perdue et pense à quitter le mobile home. Elle n’a plus d’argent et ne sait pas comment faire pour la suite. Les deux se rapprochent et finissent par s’embrasser…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Maxime accusé de harcèlement, Eliott face à un test, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 septembre au 1er octobre)



Annonces





Ici tout commence spoiler Gaëtan et Stella s’embrassent

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés