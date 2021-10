EXCLU Plus belle la vie : Abdel en infiltration, Franck se confie à Delphine (infos PBLV)

4.1 ( 52 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV Alors que le week-end se termine, comme chaque dimanche, il est temps pour les accros à la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Abdel va finalement réussir à s’en sortir.

En effet, alors que la personne qui l’a enlevée est Imène, un femme dont le mari est mort dans le fourgon pénitentiaire qu’il a fait exploser en il y a quelques années. Pour qu’elle ne le tue pas, Abdel va lui proposer son aide pour retrouver sa fille, embrigadée par un groupe djihadiste. Habité par la certitude qu’il peut retrouver Amina, Abdel finit par convaincre Imène de le laisser fouiller dans les affaires de sa fille. Il y trouve une photo d’Amina Ridouane, son entraineur de basket, qui aurait pu l’embrigader. Derrière la photo, Abdel découvre l’adresse d’une mosquée anciennement soupçonnée de délivrer des messages salafistes. Abdel veut suivre cette piste, mais a besoin de l’aide d’Imène…



Abdel est préparé par Imène pour son infiltration. Il doit se faire passer pour un djihadiste revenu de Syrie. Il apprend son faux passé et entame sa transformation physique… Le lendemain, Barbara voit un homme en djellaba sortir de la mosquée et se lance à sa poursuite. Elle reconnait Abdel. Abdel se confie à Barbara qu’il est en infiltration, mais refuse de lui en dire plus, elle doit partir pour ne pas griller sa couverture. Barbara le prend en photo discrètement.

De leur côté, Valentin et Delphine disent la vérité à Laetitia et Franck. Franck et Delphine replongent, Franck lui explique pour le mariage blanc. Et Laetitia se remet avec Valentin…

Amoureuse, Adriana refuse un gros contrat pour rester avec Vidal. Mais ce dernier a peur de l’engagement…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 25 octobre sur France 3

Pendant que Nisma et Bilal cherchent désespérément la planque d’Ambre, Blanche prend des nouvelles des ados auprès d’Alison. Cette dernière tombe sur une lettre de Bilal lui informant qu’ils ont préféré se prendre en charge eux même. Alison fait bonne figure face à Blanche en lui cachant la lettre. Elsa, qui a appris pour la disparition d’Abdel, veut en savoir plus. De son côté, Karim est persuadé qu’il est fautif parce qu’il est retourné dans le business et pense qu’un concurrent n’a pas apprécié son retour…

Meinar rode autour du couple Franck Kalya et les convoque pour un entretien croisé afin de savoir s’ils se connaissent vraiment. C’est Laetitia qui les fait réviser, ils ne sont pas prêts et doivent potasser non-stop. Au bar du Mistral, Delphine fait du rentre dedans à Franck sous les yeux de Meinar qui s’aperçoit qu’il y a un loup…

Blanche et Nathan sont soulagés d’apprendre l’arrivée d’une CPE à Scotto. La nouvelle recrue prend Mouss pour un élève et le sermonne…

