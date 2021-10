« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 14 octobre 2021 : ce soir, du jamais vu dans l’émission !

5 ( 4 )



« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 14 octobre 2021. Amateurs de pâtisseries, vous allez pouvoir vous régaler ! « Le Meilleur Pâtissier » est de retour ce soir sur M6 pour la suite de la 10ème saison inédite.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et comme toujours en streaming vidéo puis en replay sur 6PLAY.

« Le Meilleur Pâtissier » du jeudi 14 octobre 2021 : coup de théâtre ce soir

Notre 10e promotion de pâtissiers entre enfin sous la tente pour un séjour à la ferme qu’elle n’est pas prête d’oublier ! 14 pâtissiers amateurs ont décroché le précieux sésame et vont devoir assurer comme des bêtes pour convaincre l’une des plus grandes pâtissières du monde : Christelle Brua, chef pâtissière du Palais de l’Élysée !



Le défi de Cyril : L’œuf dans tous ses états

Nos 14 apprentis fermiers ont 2 heures pour réaliser un œuf en trompe-l’œil plus vrai que nature qui devra, au premier coup d’œil, faire illusion auprès de notre jury. Œuf au plat, œuf dur, omelette, œuf brouillé, œuf à la coque… tous les états sont permis !

L’épreuve technique : Le Bzz Bzz

Pour cette 2e épreuve, Mercotte demande de réaliser un imposant gâteau en forme de ruche d’abeilles surmonté d’une chantilly à la vanille et d’abeilles en pâte à sucre, renfermant 8 couches de biscuit madeleine jaune et noir, et un onctueux nectar de miel. Pour y parvenir, nos pâtissiers amateurs devront réussir une technique périlleuse : un décor en chocolat qu’ils devront couler sur du papier bulle pour obtenir les alvéoles de la ruche !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers doivent réaliser en gâteau l’animal de la ferme qui les représente le mieux ! Têtu comme un âne, doux comme un agneau ou encore chaud lapin… à eux de nous révéler leur animal totem.

Avec la Chef Christelle Brua, meilleure pâtissière du monde 2018, actuellement au service du Président de la République.

Un évènement inédit dans l’histoire du concours

Et tenez-vous le pour dit, un événement complètement inédit, que Cyril et Mercotte n’ont encore jamais vécu en 10 ans, viendra faire basculer le concours ! Mais de quoi s’agit-il ?

"Je n'ai jamais vu ça !" 😲

Coup de théâtre sous la tente du Meilleur Pâtissier !

📺 Demain à 21.05 présenté par @marieportolano #LMP pic.twitter.com/usCIlpVaKy — M6 (@M6) October 13, 2021

Lequel de nos pâtissiers remportera le premier tablier bleu de cette dixième saison exceptionnelle et qui sera éliminé ? Réponse ce soir dès 21h05 sur M6.

