Plus belle la vie : ce soir, Alison annonce la disparition d’Abdel à Barbara (résumé + vidéo épisode 4394 PBLV du 21 octobre 2021)

5 ( 2 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4394 du jeudi 21 octobre 2021 – Barbara vient voir Alison et découvre qu’elle ne va pas bien du tout ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Alison annonce alors à Barbara qu’Abdel a disparu : il a été enlevé vendredi et depuis il est introuvable !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Camille et Jacob prêts à tuer Kévin, Abdel disparait (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4394

Karim convainc Boher de l’accompagner interroger l’employé de péage. Ce dernier se souvient bien de la camionnette et assure que le conducteur était un homme noir. Ce n’est donc pas Nacer qui conduisait. Karim blêmit. Bilal s’aide d’Ambre pour retrouver Abdel. Il la retrouve virtuellement mais la jeune amazone ne veut pas lui dire où elle se trouve et lui raccroche au nez. Barbara s’inquiète pour Alison qui lui explique qu’Abdel a disparu…



Annonces





Franck sait que Meinar ne va pas les lâcher. Avec l’aide de Laetitia ils pénètrent dans la chambre de Meinar et trouve son carnet où il note tout : les heures de sortie, d’entrée etc… Il décide le prendre à son propre et Laetitia indique le bon angle de vue à Franck pour que Meinar les observe avec des jumelles…

Sacha et Luna ont bouclé l’enquête et les taulardes se moquent gentiment d’eux. Victoire est rentée et remercie José et Luna de leur implication afin de rendre Sacha autonome…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4394 du 21 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés