Audiences TV prime 20 octobre 2021 : « J’ai menti » leader devant « Good Doctor », bon démarrage pour « La France a un incroyable talent »

Audiences TV prime 20 octobre 2021. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec le final de la mini-série « J’ai menti ».



Hier soir les deux derniers épisodes ont pu compter sur 3.16 millions de fidèles soit 15.7% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 20 octobre 2021 : autres chaînes

TF1 suit la suite de la 4ème saison inédite de « Good Doctor ». Pas de quoi pavoir pour autant avec seulement 2.98 millions de fans pour 14.6% de part d’audience moyenne.

Bon démarrage pour « La France a un incroyable talent » sur M6. Hier soir 2.82 millions de téléspectateurs pour les premières auditions soit 14.4% des téléspectateurs. Notez une place de leader sur les cibles notamment celles des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 25%.



Soirée un peu plus difficile pour France 3 avec son magazine « Des racines et des ailes ». Hier soir il avait pour thème « Terroirs d’excellence en Champagne ». Et il a convaincu 1.90 million de téléspectateurs pour 9.7% de part d’audience moyenne.

Arte complète le top 5 avec le film « Effets secondaires » de Steven Soderbergh vu ou revu par 1.01 million de cinéphiles (pda 4.8%)

