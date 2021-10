Plus belle la vie : ce soir, Barbara secoue Alison (résumé + vidéo épisode 4397 PBLV du 26 octobre 2021)

5 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4396 du mardi 26 octobre 2021 – Barbara vient secouer Alison ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, elle réalise qu’Alison perd pied et se laisse aller… Et elle garde l’espoir qu’Abdel soit vivant.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel en infiltration, Franck se confie à Delphine (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4397

Barbara découvre qu’Alison a perdu pied et tente de la rebooster. Barbara ne lâche pas et vient questionner Boher pour savoir où en est l’enquête. Nisma hallucine face aux propos complotistes de Ambre. Cette dernière va amener Nisma et Bilal jusqu’à la planque des survivalistes où ils devront convaincre le conseil pour rester auprès d’eux. C’est le désespoir de Nisma qui va convaincre Francis de les garder. Une fois installés, Nisma et Bilal s’aperçoivent qu’ils sont enfermés à clef dans une pièce…



Annonces





C’est le jour de l’interrogatoire croisé. Franck est stressé et est déstabilisé à la simple vue de Delphine et Valentin. Au Marci, Franck et Kalya croisent Barrault qui leur met un coup de pression avant l’interrogatoire. Arrivés à la mairie, ils sont interrogés séparément et Meinar les pousse à bout, laissant Kalya en pleurs…

Fanny pense que Karl, un photographe, la prend en photo alors qu’il vise Vidal. Karl propose d’embaucher Vidal pour une campagne de prévention contre le sida…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4397 du 26 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés