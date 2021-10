Plus belle la vie en avance : Emma recadre sèchement César (vidéo PBLV épisode n°4384)

5 ( 2 )



La semaine prochaine va être compliquée pour Emma dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Baptiste est introuvable depuis plus de 24h et Emma est plus inquiète que jamais…



Et alors qu’elle interroge César pour savoir si quelqu’un pourrait lui en vouloir par rapport au boulot, celui-ci minimise la disparition de Baptiste.



Il explique à Emma qu’il pense que Baptiste n’a pas le courage de lui annoncer qu’il la quitte pour Barbara. Il l’encourage ensuite à partir tourner la page avec lui en Australie…

Hors d’elle, Emma recadre sèchement César : elle ne partira pas avec lui, elle ne pense qu’à Baptiste et elle l’aime !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4384 du 7 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

