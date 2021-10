The Voice All-Stars : la finale le 23 octobre

5 ( 1 )



C’est le samedi 23 octobre qu’aura lieu la grande finale de The Voice All-Stars, comme annoncé par TF1 ce mardi dans un communiqué. Après une demi-finale d’exception, place donc à la finale, qui sera présentée par Nikos Aliagas, pour un magnifique show qui va clore cette saison anniversaire en beauté !



Après 6 semaines de compétition acharnée et de niveau de chant hors du commun, les téléspectateurs auront désigné les 6 grands finalistes. Ils vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette finale exceptionnelle, afin de décrocher le titre tant convoité de « THE VOICE ALL STARS ».



Ils chanteront tous à deux reprises, une chanson en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux venus les encourager.

Au programme : de grands moments de musique et d’émotion, les meilleures performances vocales, des duos impressionnants et des prestations époustouflantes !



Qui deviendra le premier talent à soulever le trophée de « THE VOICE ALL STARS » et entrera ainsi dans la légende du programme ? Ça sera au public seul d’en décider le samedi 23 octobre à partir de 21h05 sur TF1.

