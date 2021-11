« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » du 21 novembre 2021 : les deux épisodes de ce soir (final saison 1)

5 ( 2 )

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » du 21 novembre 2021. Après un assez bon démarrage dimanche dernier, la série de France 3 vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 ou en replay sur France.TV pour deux nouveaux épisodes inédits. Rendez-vous à partir de 21h05 pour les épisodes « Boomerang » et « Contre son camp ». Pour info c'est déjà le final de cette première saison.







Dans cette série Dan Sommerdahl et son meilleur ami, le surintendant détective Flemming Torp, s’efforcent de résoudre des affaires criminelles complexes, tout en gérant leurs vies privées tourmentées.

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » du 21 novembre 2021

Épisode 3 : Boomerang

Peter Mynster-Schmidt, un riche promoteur immobilier, est retrouvé mort dans son jacuzzi. Il a été frappé puis électrocuté. Menant l’enquête, Dan et Flemming tentent d’y voir plus clair dans les affaires de la victime, qui n’aimait pas les mails et travaillait sur papier. Ils apprennent que la voiture partagée d’un des chantiers de la victime a été volée la veille. Au siège de l’entreprise, en interrogeant Axel, l’associé et ami d’enfance de Peter, les policiers apprennent que Martin, le comptable de l’entreprise, a disparu la veille. Il avait rendez-vous avec Peter.

Épisode 4: Contre son camp

Un matin, Dan Sommerdahl passe chez Marianne. Il voit que son ex a reçu de la visite la veille au soir. Il finit par comprendre qu’il s’agissait de son ami Flemming. Ce dernier lui a donc menti… Le policier est ensuite appelé au stade de football où un cadavre a été retrouvé. Il s’agit de Lars-Erik Snapp, un commerçant très impliqué auprès du club de football FC Elseneur. Il gérait les différents sponsors. Il a été blessé à la gorge avec la pointe d’un drapeau. Les policiers découvrent que le club connaissait d’importantes difficultés financières.



Y’aura t-il une saison 2 ?

Et la question que vous vous posez peut-être est « Y’aura t-il une saison » ? Et la réponse est oui. Mais contrairement à la saison 1 qui ne compte donc que 4 épisodes, la seconde comptera 12 épisodes au total.

Ce soir sur France 3, les nouveaux visages du polar scandinave sont de retour dans « Les enquêtes de Dan Sommerdahl » !

