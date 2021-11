Audiences TV prime 15 novembre 2021 : « L’amour est dans le pré » large leader (M6) devant « Le Furet » (TF1)

3.7 ( 3 )

Audiences TV prime 15 novembre 2021. Saison de tous les succès pour « L’amour est dans le pré » sur M6. Hier soir nouveau succès d’audience pour l’émission de dating préférée des téléspectateurs, de nouveau largement en tête des audiences de la première partie de soirée, et ce à la veille du bilan.







Verdict : 4.05 millions de téléspectateurs en moyenne, 4.5 millions en pointe et une part d’audience moyenne de 18.9% sur l’ensemble du public.

Notez de grosses performances sur cibles avec notamment 30% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 15 novembre 2021 : les autres chaînes

Grosse déception pour « Le Furet » sur TF1. Pourtant inédit, et malgré un casting attrayant, le téléfilm n’a suscité la curiosité que de 3.45 millions de personnes soit 15.9 % des téléspectateurs.

Assez joli score pour France 2 qui complète le podium avec le téléfilm « L’enfant de personne » vu par 3.06 millions de Français, soit 13.8% de l’ensemble du public.

On retrouve ensuite France 3 et son magazine « Secrets d’histoire ». Hier soir il était consacré au mystérieux Emile Zola. Et ce sont 1.75 million de férus d’histoire, soit 7.9% des téléspectateurs, qui ont répondu à l’appel.

Deux autres chaînes au dessus du million hier soir. Arte tout d’abord avec « Arabesque » portée par la sublime Sophia Loren. 1.14 million d’inconditionnels et 5% de part de marché.

Dans un tout autre genre, les muscles saillants du beau »Aquaman » ont régalé 1.09 million de personnes sur TMC (pda 6%)

