Plus belle la vie : ce soir, Romain toujours amoureux de Fanny ? (résumé + vidéo épisode 4412 PBLV du 16 novembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4412 du mardi 16 novembre 2021 – Romain est en couple avec Adriana depuis plusieurs semaines maintenant dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». Mais ce soir, il semble toujours sous le charme de Fanny et la presse va publier une photo d’eux ensemble…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4412

Imène est de plus en plus faible, mais elle ne veut pas aller à l’hôpital, où elle ne pourra pas voir sa fille. Ridouane s’apprête à surprendre Nisma dans la planque, mais au dernier moment Amina la couvre. Plus tard, Nisma raconte à Abdel les détails de la planque, et lui dit que même si Amina a refusé de partir avec elle, il y a toujours un espoir. Elle convainc Abdel qu’ils ont besoin l’un de l’autre pour retrouver Amina…



Delphine et Franck plaident la cause de Kalya auprès de Barrault mais c’est peine perdue. Kalya doit attendre à la mairie pour finaliser quelques papiers avant son départ en centre de rétention. Elle y croise Ségolène, la fille de Barrault, qui la nargue avec un air méprisant. Soudain, la petite s’étouffe avec un bonbon et Kalya se précipite pour l’aider, lui sauvant la vie de manière spectaculaire…

La presse a sorti des photos de Fanny et Vidal avec en légende « Adriana trompée ». Vidal s’excuse auprès d’Adriana et la rassure, tout est faux…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4412 du 16 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

