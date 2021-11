Audiences TV prime 25 novembre 2021 : « Envoyé Spécial » leader, « Rebecca » en chute libre

5 ( 6 )

Audiences TV prime 25 novembre 2021. Hier soir le magazine « Envoyé Spécial » avait modifié au dernier moment son sommaire en consacrant une partie de l’émission à Nicolas Hulot. Diffusé en direct, le magazine s’est imposé en tête des audiences de la soirée en réunissant 3.35 millions de téléspectateurs pour 13.6% de part d’audience. C’est sans surprise le record d’audience de la saison.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 25 novembre 2021 : les autres chaînes

Pour TF1 c’est la chute libre avec sa série « Rebecca ». Près d’un million de téléspectateurs en moins par rapport à la semaine dernière. 3.00 millions de téléspectateurs hier soir en moyenne et 15.2% de pda.

Sur M6 « Le Meilleur pâtissier » a vu l’élimination de Marion. Et ce sont 2.42 millions de papilles qui sont régalées de la spéciale « 50 nuances de crème ». Cela donne 13.1% de pda sur l’ensemble du public. Notez une place de leader sur cibles notamment le public féminin avec 26% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

On retrouve ensuite France 3 et la diffusion du film « Hostiles ». Porté par Christian Bale et Rosamund Pike, il a convaincu 2.19 millions de cinéphiles (pda 11.1%)

France 5 complète le top 5 avec son documentaire « Kromdraai : à la découverte du papier humain » vu par 875.000 personnes (4% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note