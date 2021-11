Audiences TV prime 9 novembre 2021 : « Koh-Lanta » leader devant « Sophie Cross »

5 ( 4 )

Audiences TV prime 9 novembre 2021. Hier soir, et alors que le scandale de la triche de Teheiura a particulièrement agité les réseaux sociaux, c’est « Koh-Lanta » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée.







Verdict : 4.52 millions de fidèles pour 22% de part de marché sur l’ensemble du public. Grosses performances sur cibles avec 38% de pda sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 48% sur les 4-14 ans.



Audiences TV prime 9 novembre 2021 : autres chaînes

« Sophie Cross » sur France 3 arrive en deuxième position. Le lancement de la série affiche 3.84 millions de curieux soit 17.6% du public présent devant son poste de télévision.

On retrouve ensuite France 2 et le documentaire inédit « Kalahari, l’autre loi de la jungle » qui a suscité l’intérêt de 2.45 millions d’amoureux de la nature, soit 10.9% de l’ensemble des téléspectateurs (individus âgés de 4 ans et plus)

Grosse déception pour M6 avec le film inédit « Mauvaises herbes ». Seuls 1.89 million de Français ont répondu à l’appel soit 9.1% des téléspectateurs.

W9 complète le top 5 avec le film inédit en clair « Bumblebee » qui a attiré 898.000 amateurs de « bolides » (pda 4.3%).

