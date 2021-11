« Danse avec les Stars » du 12 novembre 2021 : place aux quarts de finale ce soir, qui sera éliminé ? (VIDEO)

5 ( 3 )

« Danse avec les Stars » du 12 novembre 2021 : quel couple sera éliminé ce soir aux portes de la demi-finale ? Ce soir sur TF1, place aux quarts de finale de « Danse avec les Stars » saison 11. Après l’élimination de Gérémy Crédeville la semaine dernière, ils ne sont plus que 5 couples encore en compétition. Et ce soir, l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de se qualifier pour la demi-finale !







Pour savoir qui sera éliminé ce soir, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et streaming gratuit sur MYTF1.







Pour aller jusqu’au sommet de la compétition, les couples sont prêts à tout. Mais un seul faux pas peut les stopper net ! Pour cette étape décisive, les téléspectateurs seront les seuls à décider et choisir les demi-finalistes à l’issue du face à face.

« Danse avec les Stars » du 5 novembre 2021 : au programme ce soir

Ce soir en effet nouveau Challenge pour les 6 Couples encore lice qui vont devoir relever un défi INÉDIT : Danser à 4 ! Une performance qui pourrait bien tout bouleverser et notamment le classement établi.



Les couples encore en compétition

Sont encore en lice

💃🕺 Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

💃🕺 Dita Von Teese et Christophe Licata

💃🕺 Michou et Elsa Bois

💃🕺 Aurélie Pons et Adrien Caby

💃🕺 Tayc et Fauve Hautot

Alors les favoris d’aujourd’hui seront-ils toujours les favoris de demain alors que la finale approche déjà à grands pas ?

Pour le savoir ne manquez pas « Danse avec les Stars » ce soir à partir de 21hO5 sur TF1 et MYTF1.

