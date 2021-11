Demain nous appartient du 12 novembre : Rebecca espionnée (résumé + vidéo épisode 1056 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 12 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1056 de DNA – Alors que son arrivée a créé de vives tensions entre Raphaëlle et ses filles, Rebecca est en danger dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, un mystérieux individu espionne Rebecca et regarde des photos d’elle sur son ordinateur…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1056

Un individu traque tous les faits et gestes de Rebecca. Le moindre déplacement, la moindre entrevue, il scrute tout ! Une chose est sûre, c’est que Rebecca est en danger. Mais qu’a-t-elle fait pour ça ?



Décidée à rester à Sète pour profiter de sa famille, Rebecca fait des révélations à Raphaëlle sur son père. Jordan reproche à Jahia de ne pas assumer leur relation. Invitée à deux rendez-vous romantiques, Victoire doit faire un choix …

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1056 du 12 novembre 2021

