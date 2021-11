« Danse avec les Stars » du 26 novembre 2021 : la grande finale ce soir, qui sera sacré gagnant ? (VIDEO)

5 ( 8 )

« Danse avec les Stars » du 26 novembre 2021 : quel couple va être désigné grand gagnant de cette saison 2021 ? Ce soir sur TF1, l’heure de la grande finale a sonné pour les trois derniers couples finalistes de « Danse avec les Stars » saison 11. Après l’élimination d’Aurélie Pons et Adrien Caby la semaine dernière, ils ne sont plus que 3 couples encore en compétition. A la clé ce soir, le trophée de vainqueur de Danse avec les Stars !







Pour savoir qui sera éliminé ce soir, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et streaming gratuit sur MYTF1.







« Danse avec les Stars » du 26 novembre 2021 : au programme ce soir

Ils étaient 13 couples sur la ligne de départ. Un casting exceptionnel au niveau remarquable ! Et après 11 semaines de concours, orchestré par Camille Combal, elles sont encore trois Stars en compétition ! Trois Stars qui ont proposé chaque semaine des prestations vertigineuses, bluffant autant notre jury d’exception que des millions de téléspectateurs !



Après des jours d’apprentissage et d’intenses répétitions, les trois dernières célébrités ont rendez-vous, une dernière fois sur le parquet, pour donner le meilleur, lors d’une soirée mémorable !

Elles vont devoir proposer plusieurs danses et notamment leur prestation la plus marquante de la saison !

L’objectif pour nos finalistes est simple : surprendre les téléspectateurs qui seront les seuls à désigner le grand vainqueur du plus grand concours de danse en France !

Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens et Sami El Gueddari, qui réussira à convaincre les téléspectateurs ?

Et quelle personnalité décrochera le trophée de « DANSE AVEC LES STARS » ? C’est au public seul d’en décider !

Les finalistes

Sont encore en lice :

💃🕺 Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

💃🕺 Michou et Elsa Bois

💃🕺 Tayc et Fauve Hautot

Pour le savoir ne manquez pas la finale de « Danse avec les Stars » ce soir à partir de 21h05 sur TF1 et MYTF1.

