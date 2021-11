Danse avec les Stars : Tayc et Fauve gagnants de la saison 11 (VIDEO)

5 ( 2 )

C’est Tayc et Fauve Hautot qui ont été sacrés grands gagnants de la saison 11 de « Danse avec les Stars » ce soir à l’issue de la grande finale en direct. Ils étaient opposés à Michou, éliminé à l’issue des premières danses et des notes du jury, et Bilal Hassani.







Publicité





Tayc a remporté l’aventure avec 56% des votes du public, contre 44% pour Bilal.







Publicité





C’est la deuxième victoire d’affilée pour Fauve Hautot, qui avait déjà remporté la saison précédente, en 2019, avec Sami El Gueddari. Il s’agit de son 3ème trophée.

VIDEO Tayc et Fauve dansent sur Stromaé



Publicité





Au cours de cette finale, Tayc et Fauve ont dansé une nouvelle fois la danse du premier prime. Le jury a salué leur progression et la qualité de leur prestation.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note