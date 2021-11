Demain nous appartient spoiler : Raphaëlle a tenté de tuer Xavier ! (VIDEO)

4.7 ( 3 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Rebecca s’est dénoncée à la police, la vérité est toute autre dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, en réalité c’est Raphaëlle qui a tenté de tuer Xavier en le poussant par la fenêtre !







Et dans quelques jours, la police a compris et vient arrêter Raphaëlle.







Rebecca fait la valise de Raphaëlle, elle veut qu’elle s’éloigne avant que la police ne l’arrête. Mais Raphaëlle ne veut pas fuir et laisser ses filles. Sauf que Martin et Aurore débarquent et lui demandent de les suivre au commissariat…

Demain nous appartient spoiler la police arrête Raphaëlle

