Ici tout commence spoiler : Guillaume et Laetitia, le bisou ! (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Guillaume est clairement attiré par Laetitia dans votre série « Ici tout commence », ces deux là vont finalement s’embrasser dans quelques jours !







En effet, Guillaume et Laetitia vont s’avouer leurs sentiments et et s’embrasser.







Guillaume a protégé Laetitia en faisant pression sur Teyssier pour qu’il ne la vire pas. Laetitia le remercie mais décide de l’interroger : pourquoi fait-il ça ? Elle se demande s’il n’a pas des sentiments pour elle… Et Laetitia lui confie qu’elle en a pour lui ! Guillaume l’embrasse mais Teyssier est tout prêt et n’en a pas loupé une miette, il prend une photo…

Ici tout commence spoiler Charlène dénonce Laetitia

