« France / Finlande » du 16 novembre 2021 : suivez le match en direct, live et streaming ce soir sur TF1 (score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

« France / Finlande » du 16 novembre 2021 en qualification pour la Coupe du Monde de Football 2022. Ce soir sur TF1, et dans le cadre de la 10eme et dernière journée de la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022, l’équipe de France affronte la Finlande à Helsinki.







Publicité











Publicité





Championne du monde en titre, l’équipe de France de football termine son cycle de qualification par un déplacement en Finlande, l’occasion pour Didier DESCHAMPS de pouvoir faire un état des lieux à un an presque jour pour jour du coup d’envoi de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Rappelons que la France est déjà qualifiée pour cette coupe du monde après avoir écrasé le Kazakhstan samedi soir au Parc des Princes.

« France / Finlande » du 16 novembre 2021 : suivez le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Début de la rencontre à 20H45. Elle nous sera commentée par l’iconique duo : Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU. Et ils seront épaulés en bord de terrain par Frederic CALENGE.



Publicité





Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

France : 0

Finlande : 0

𝙇𝙚𝙨 𝘽𝙡𝙚𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙚́𝙨 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yxXsdeaq28 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note