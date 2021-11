Ici tout commence du 8 novembre : Simony va se retrouver seul avec Célia (résumé + vidéo épisode 266)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 8 novembre, résumé et vidéo de l’épisode 266 – Simony se prépare à donner son premier cours particulier à Célia ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et il a tout prévu pour se retrouver seul avec Célia… Sauf que Lionel les aperçoit et découvre que Simony est tactile avec son élève…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 266

A l’institut, le secret de Célia et Simony est bien gardé, mais il pourrait engendrer des conséquences dramatiques. Simony retrouve la jeune femme dans un bar et lui explique qu’ils vont se retrouver chez Claire, où il loge, pour son cours particulier. Olivia et Louis ne seront pas là, ils seront donc seuls… Lionel passe dans la rue et surprend Simony qui touche le visage de Célia !



Pendant ce temps, Teyssier fait son cupidon avec Zacharie tandis que le manque d’organisation de Laetitia lui joue des tours..

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 266 du 8 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

