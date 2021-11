Demain nous appartient du 8 novembre : Marjorie s’introduit chez Anna (résumé + vidéo épisode 1052 en avance)

5 ( 4 )

Demain nous appartient du 8 novembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1052 de DNA – Marjorie est en vie et déterminée à continuer sa vengeance sur Anna dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et ce soir, elle s’introduit chez Anna pour faire du repérage… Pendant ce temps là, Anna et Karim se parlent au téléphone et se rapprochent.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1052

Marjorie se prépare une nouvelle fois à attaquer Anna. Elle fait du repérage chez elle. Une photo, un livre, la moindre chose peut être utile pour lui permettre d’atteindre Anna et de lui faire du mal.



Et de son côté, Anna est assaillie de doutes : elle sent que le danger se rapproche. Chloé tente de la rassurer. Une mystérieuse femme chic débarque à Sète et cherche à entrer en contact avec Raphaëlle. Samuel, provocateur, supporte mal l’entente entre Victoire et Benjamin.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1052 du 8 novembre 2021

