« La chanson secrète » du 27 novembre 2021 : les invités de Nikos Aliagas ce soir pour une grande première et un record !

« La chanson secrète » du 27 novembre 2021







Le principe, vous le connaissez : Huit artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d’intimité musicale rare.

« La chanson secrète » du 27 novembre 2021 : artistes et invités de ce soir

Ce soir sur TF1 « La chanson secrète » est de retour avec des invités d’exception. Mais ce soir il y a du NOUVEAU ! Pour la première fois, un couple sera dans le fauteuil.

Autre surprise : un record de proches sur scène pour une surprise totalement extraordinaire. Beaucoup de nouveautés et d’invités mais l’émotion restera intacte !



Parmi les artistes dans le fauteuil : FLORENT PAGNY, VALERIE LEMERCIER, JULIEN CLERC, PHILIPPE LACHEAU, JEFF PANACLOC, IRIS MITTENAERE, LAURY THILLEMAN et JUAN ARBELAEZ, KEEN’V, MICHOU.

Parmi les invités surprise : PATRICK BRUEL, SOPRANO, VITAA et SLIMANE, MARGHE, ANNE SILA, MARINA KAYE, JEREMY FREROT, VINCENT DELERM, JONATHAN LAMBERT, AMEL BENT, CERISE CALIXTE, LORELEI B, DENITSA IKONOMOVA, SEGOLENE, CALOGERO, JEANNE CHERHAL, CARLA BRUNI, VANILLE, OMR, MILES

« La chanson secrète » revient ce soir, samedi 27 novembre 2021 à partir de 21h05 sur TF1 et MYTF1.

