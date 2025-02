L’art du crime du 24 février 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





L’art du crime du 24 février 2025 – Ce lundi soir sur France 2, nouvelles rediffusions de votre série « L’art du crime ». Au programme, deux anciens épisodes.





A suivre dès 21h05 sur la chaîne, ou sur France.tv pour le replay.







Publicité





L’art du crime du 24 février 2025 : vos épisodes

Saison 7 épisode 1 « Versailles, es-tu là ? » : Dans les somptueux jardins du château de Versailles, le corps de Renan Belleau, un médium de 48 ans, est découvert sans vie. Chargés de l’enquête, le capitaine Antoine Verlay et l’historienne de l’art Florence Chassagne s’intéressent rapidement à un cercle d’historiens amateurs, fascinés par Marie-Antoinette et réunis autour d’un forum en ligne. Selon les premières pistes, le groupe aurait sollicité le médium afin de retrouver un trésor disparu : le légendaire collier de diamants de la reine. Pour percer ce mystère, l’OCBC fait appel à Juliette Mariton, ex-fiancée d’Antoine, policière et médium elle aussi, qui devra s’infiltrer au cœur de cette communauté passionnée…

Saison 2 épisode 5 « Le peintre du diable » : Un matin, le corps de Cédric Montet, un séminariste de 25 ans, est retrouvé poignardé dans une cour du Louvre. En parallèle de ses études religieuses, la victime menait des recherches sur la démonologie dans l’œuvre de Jérôme Bosch. Sur les lieux du crime, le capitaine Antoine Verlay et l’historienne de l’art Florence Chassagne découvrent un tatouage énigmatique sur le torse du défunt. Un indice troublant qui les mène sur la piste d’une œuvre disparue du maître flamand. L’enquête prend une tournure encore plus intrigante lorsqu’ils apprennent que, deux jours avant sa mort, Cédric s’était fait dérober un dessin issu de l’atelier de Bosch, un précieux héritage familial…



Publicité





« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.