« L’art du crime » du 29 novembre 2021 : ce soir l’épisode « Le code Delacroix »

« L’art du crime » du 29 novembre 2021. Après un beau succès d’audience la semaine dernière, la série de France 2 ce soir dès 21h05 sur France 2 ou sur FranceTV pour le replay. Au programme de votre soirée deux épisodes mais un seul épisode inédit intitulé « Le code Delacroix ». En guests pour cet épisode Mathieu MADÉNIAN et Fauve HAUTOT.







À propos de la nouvelle saison

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas ! Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette nouvelle saison de « L’Art du Crime ».

« L’art du crime » du 29 novembre 2021 : l’épisode inédit de ce soir

Episode 2 : Le code Delacroix : C’est au musée du Louvre qu’Antoine et Florence démarrent leur seconde enquête. Un homme, grand amateur du peintre Eugène Delacroix, a été assassiné, après avoir admiré le fameux tableau La Liberté guidant le peuple. Seul témoin du drame, Simon, un adolescent aux facultés mémorielles extraordinaires. S’il n’a pas vu le visage du meurtrier, son hypermnésie pourrait néanmoins mettre les enquêteurs sur sa piste. Simon est désormais en danger. Poursuivis par des tueurs, Antoine et Florence doivent prendre la fuite avec lui et le protéger.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre épisode inédit…



« L’art du crime » est de retour ce soir à partir de 21h05 sur France 2 et France.TV pour un nouvel épisode inédit. Serez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ? Pour son retour, elle a convaincu lundi dernier 3.87 millions de fidèles soit 17% des téléspectateurs.

