« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » du 14 novembre 2021 : ce soir les deux premiers épisodes

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » du 14 novembre 2021. C'est parti pour la nouvelle série de France 3 « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». À découvrir ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Dans cette série Dan Sommerdahl et son meilleur ami, le surintendant détective Flemming Torp, s’efforcent de résoudre des affaires criminelles complexes, tout en gérant leurs vies privées tourmentées.

Épisode 1 : Jusqu’à ce que la mort nous sépare

À Elseneur, au Danemark, Dan Sommerdhal et sa femme Marianne célèbrent avec leurs amis leurs noces d’argent. Dan annonce même devant tout le monde, dont leur fille Laura, qu’il a prévu un voyage à Bali avec son épouse. Seulement, Dan et Marianne sont policiers, et la cérémonie est interrompue par un appel : le corps d’une jeune Russe a été retrouvée sur une plage des environs. Dan se rend immédiatement sur les lieux. Un rapide examen de la victime détermine qu’elle avait récemment accouché. Une enquête au sein de la communauté slave de la région permet de découvrir son nom et son âge, Lilia Abakoumov, 25 ans.

Épisode 2: L’appât du gain

Rien ne va plus entre Dan et Marianne. Après avoir une fois de plus abandonné son épouse pour une enquête, Dan a non seulement gâché leurs noces d’argent, mais il a également précipité une décision que Marianne voulait prendre : entamer une procédure de divorce. Alors qu’ils discutent âprement de leur avenir, une femme fait une chute mortelle en plein marché d’Elseneur. Arrivés sur place, Dan et son collègue Flemming apprennent que la victime est Ursula Jurgensen, 53 ans, mère d’une adolescente de 15 ans et d’un jeune homme de 21 ans. Dan est immédiatement convaincu qu’il s’agit d’un meurtre.



🔍 Bienvenue au Danemark chez les Sommerdahl ! 📺 Découvrez les nouveaux visages du polar scandinave ce dimanche à 21.05 sur notre antenne ! pic.twitter.com/LRt4YAH29Z — France 3 (@France3tv) November 12, 2021

Ce soir sur France 3, découvrez les nouveaux visages du polar scandinave dans « Les enquêtes de Dan Sommerdahl » !

