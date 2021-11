Plus belle la vie : ce soir, Laetitia et Valentin se retrouvent (résumé + vidéo épisode 4410 PBLV du 12 novembre 2021)

5 ( 2 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4410 du vendredi 12 novembre 2021 – Valentin et Laetitia se retrouvent enfin ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ces deux là vont s’embrasser passionnément dans les couloirs de l’hôtel Céleste…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel libre, Alison le quitte, Kalya refuse de se marier, Sacha s’en va (infos PBLV)







Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4410

Abdel raconte sa rencontre avec Muwaffaq à Imène. Cette dernière, très malade, craint de ne pas avoir assez de temps pour revoir sa fille. Barbara confie à Nisma qu’Abdel est vivant, et qu’elle a une photo de lui sur son téléphone. Nisma est libérée de sa culpabilité, elle change radicalement de comportement. Ils doivent quitter la famille des survivalistes. Bilal opine, car Ambre est trop barrée pour lui. Ils libèrent Barbara et prennent la fuite…



Valentin s’excuse de l’état dans lequel il était mercredi. Laetitia le fait mariner avant de tomber dans ses bras. Franck explique à Delphine qu’il va faire un mariage blanc avec Kalya. Sa seule ombre au tableau est Meinar mais Valentin va essayer de faire jouer ses relations à la mairie…

Amoureuse, Adriana refuse un gros contrat pour rester avec Vidal. Mais ce dernier a peur de l’engagement…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4410 du 12 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

