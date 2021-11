Plus belle la vie en avance : Alison quitte Abdel et s’en va (vidéo PBLV épisode n°4420)

5 ( 2 )

C’est un bien triste moment qui attend Abdel en fin de semaine dans votre série de France 3 « Plus belle la vie« . En effet, alors que le cauchemar est fini et qu’il peut reprendre une vie normale, Alison annonce à Abdel qu’elle le quitte et qu’elle s’en va !







Dans l’épisode de vendredi prochain, c’est la rupture entre Abdel et Alison. La jeune femme quitte Marseille.







Abdel retrouve Alison mais cette dernière le repousse. Elle ne peut plus avoir confiance en lui, elle s’est sentie abandonnée. Abdel tente de s’expliquer prétextant qu’il a fait tout ça pour les protéger. Mais Alison a rencontré un homme qui lui a permis de ne pas sombrer, et elle va partir le rejoindre.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4420 du 26 novembre 2021



