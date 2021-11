Plus belle la vie en avance : Kalya dit non à Franck (vidéo PBLV épisode n°4413)

5 ( 2 )

C’est la semaine prochaine qu’auront lieu les mariages de Valentin et Delphine, et Kalya et Franck, dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, les deux couples sont réunis à la mairie pour célébrer le double mariage.







Publicité





C’est Barrault qui célèbre ces mariages mais un évènement inattendu va se produire…







Publicité





A la mairie, Kalya craint de voir Meinar débarquer à tout moment. Alors que Barrault demande si quelqu’un souhaite s’opposer au mariage, Meinar entre dans la salle. Mais sans preuves, il ne peut rien faire. Contre toute attente, c’est Kalya qui refuse d’épouser Franck…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4413 du 17 novembre 2021



Publicité





▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Abdel libre, Alison le quitte, Kalya refuse de se marier, Sacha s’en va (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note