Plus belle la vie : nouveau prime « Black Out » le 30 novembre

C’est une nouvelle soirée continue de votre série de France 3 « Plus belle la vie » qui vous attend le mardi 30 novembre 2021. Au programme : le prime inédit « Black out », suivi du documentaire « Les Secrets de Plus belle la vie, ensemble on est plus forts ».







Un nouveau prime haletant alors que le bébé de Jean-Paul et Léa est sur le point de naître. Encore une fois, rien ne va se passer comme prévu et ce prime de PBLV verra son lot de rebondissements.







21.05 : Prime Plus belle la vie — Black out

Léa, enceinte de près de 9 mois, accompagne, les ados Betty, Noé & Bilal, condamnés à faire des travaux d’intérêt général loin de Marseille. Pendant que Jean-Paul passe son uniforme de sortie pour se rendre à la cérémonie qui le rendra capitaine de Police, les ados convainquent Léa de les laisser faire un tour de téléphérique. Les voilà embarqués dans la cabine surplombant le vide … Soudain, tout s’arrête !

Notre Dame de la Garde disparaît dans la nuit, le port s’éteint, la Place du Mistral plonge dans le noir. C’est le black-out !



En un instant, les premières conséquences se font sentir : plus de feux rouges, plus d’électroménager, plus de système de sécurité ni d’alarme, des ascenseurs coincés entre 2 étages et… la cabine du téléphérique de Léa immobilisée en plein ciel.

Boher, lancé à pleine vitesse sur un boulevard, ignore à quel point il va devoir mériter ses nouveaux galons. Tandis qu’ils vont tous deux devoir relever une série de défis afin de se retrouver et préserver leur bébé à naître, nos Mistraliens seront soumis à un dilemme permanent : penser à soi ou bien mettre ses forces en commun pour aider les plus faibles. Un vent de solidarité va souffler sur le Mistral …

Avec : Stéphane Hénon(Jean-Paul Boher), Anne Décis ( Luna Torres), Marie Hennerez ( Léa Nebout), Florian Lesieur (Noé Ruiz), Kjel Bennett (Bilal Bailly), Horya Benabet ( Betty Solano)…

22h35 : LES SECRETS DE PLUS BELLE LA VIE, ENSEMBLE ON EST PLUS FORTS

La solidarité, l’entraide et la résilience au coeur de ce nouveau documentaire.

