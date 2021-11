Un si grand soleil : Clément et Janet se marient, ce qui vous attend mardi 2 novembre (épisode n°765 en avance)

5 ( 4 )



Publicité





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°765 qui sera diffusé le mardi 2 novembre, Clément et Janet vont finalement se marier !





A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 octobre 2021







Publicité





En effet, après leur mariage raté de la semaine dernière, Clément a organisé un mariage surprise pour Janet avant de partir en voyage de noces. Il l’emmène à la mairie, où leurs proches sont présents, et ils se disent oui !

Janet appelle Claudine et les deux femmes font la paix. Et Clément annonce ensuite à Janet qu’ils partent pour Saint-Pétersbourg.



Publicité





De son côté, Antonin a pris la décision de quitter la coloc pour retourner vivre chez ses parents. Il s’explique avec Charles, à qui il reproche d’avoir rejoint la coloc uniquement pour draguer Anissa… Dylan s’en va lui aussi tandis qu’Anissa craint qu’Antonin ne lui pardonne jamais.

Antonin demande à Dylan s’il était au courant pour Anissa et Charles. Dylan doit reconnaitre que oui mais qu’il pensait que c’était fini… Antonin se sent trahi.

Rendez-vous mardi 2 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés