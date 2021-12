« Le monde de Jamy » du 15 décembre 2021 : au sommaire ce soir « Animaux : une affaire de famille »

5 ( 3 )

« Le monde de Jamy » du 15 décembre 2021. Ce mercredi soir, numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay. Et pour ce nouveau numéro, il sera question de vie affective chez les animaux….







« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. » On connaît tous la formule. Peut-elle s’appliquer aux animaux ? Ont-ils comme nous le sens de la famille ?

Jamy et Églantine partent à la découverte de leur vie affective. À la manière d’un album de famille, ils tournent les pages des grands moments de leur vie.

Comment les couples se forment-ils ? Jamy se rend en Camargue pour découvrir des champions de la séduction : les flamants roses. Pour séduire leur partenaire, les flamants, mâles comme femelles, exécutent l’une des plus belles parades du monde animal.



Avec les animaux, oubliez les relations exclusives ! La majorité sont polygames. Et il y a une bonne raison à cela : l’objectif est d’avoir le plus de descendants possible ! Au Zooparc de Beauval, Églantine décrypte le fonctionnement d’un harem de primates.

Existe-t-il un instinct maternel et paternel ? Dans l’immense majorité des cas, les femelles élèvent seules leur progéniture. Mais, dans la nature, il existe quelques « super-papas ».

En Camargue, Jamy retrouve nos couples de flamants. Chez eux, le partage des tâches est la règle, l’éducation du poussin se fait à deux. Le mâle est même plus impliqué que la femelle.

À travers des espèces aussi différentes que les gorilles, les loups et les suricates, Jamy et Églantine s’attardent sur les relations au coeur des fratries. Existe-t-il de la jalousie entre les aînés et les petits derniers ? Comment ces familles nombreuses s’organisent-elles ?

Chez les animaux, les liens affectifs franchissent même la barrière des espèces ! Dans le Vercors, nous suivons une portée de chiots destinés, une fois adulte, à protéger des brebis contre les attaques de loup.

Comment chiots et brebis vont-ils s’apprivoiser ? Les caméras du Monde de Jamy les filment pendant une journée et montrent des moments inédits de complicité et d’attachement inter-espèces.

Grâce aux infographies et aux décryptages des éthologues qui accompagnent Jamy et Églantine, les animaux ouvrent pour nous leur grand album de famille !

Avec @Gourmaud_Jamy et @Eglantine_Emeye, partez à la découverte de la vie affective des animaux ! 🐨🐶🐦🦩@lemondedejamy, c'est mercredi à 21.05 ! pic.twitter.com/HrvkOmrK1d — France 3 (@France3tv) December 12, 2021

Liste des intervenants

Frank Cézilly, biologiste et professeur d’écologie – membre honoraire de l’Institut universitaire de France – Université de Bourgogne

Élise Huchard, primatologue et éthologue

Delphine Pouvreau, soigneuse, zoo du Parc de Beauval

Audrey Prucca, éthologue et archéozoologue

Sylvain Macchi, responsable du Parc des loups du Gévaudan

Camille Fraissard, éthologue

Adrien Vigne, éleveur d’agneaux

