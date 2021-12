« Bohemian Rhapsody » le film culte encore diffusé ce soir sur M6 (lundi 27 décembre 2021)

5 ( 4 )

« Bohemian Rhapsody » est un film devenu culte diffusé il y a moins d’un mois sur M6, c’était le 1er décembre dernier. Et bien la chaîne a fait un choix surprenant : celui de le rediffuser ce soir, lundi 27 décembre 2021, soit 26 jours plus tard. Et ça se passe sur M6 dès 21h05 ou en streaming vidéo sur 6PLAY via la fonction direct. Une diffusion qui, rappelons-le encore une fois, se fait dans un contexte particulier puisque nous célébrons cette année les 30 ans de disparition de Freddie Mercury.







Publicité











Publicité





Et puis gageons qu’en faisant ce choix, la chaîne espère réitérer l’exploit de finir en tête des audiences. Le 1er décembre dernier, 4.1 millions de personnes avaient répondu à l’appel offrant plusieurs records à la chaîne.

« Bohemian Rhapsody » : histoire, résumé

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Casting : interprètes et personnages

Rami MALEK (Freddie Mercury)

Lucy BOYNTON (Mary Austin)

Aidan GILLEN (John Reid)

Tom HOLLANDER (Jim Beach)

Gwilym LEE (Brian May)

Ben HARDY (Roger Taylor)

Allen LEECH (Paul Prenter)

Mike MYERS (Ray Foster)



Publicité





Juste après

Le documentaire « Freddie Mercury : The Great Pretender » (23h30)

Ce documentaire retrace la vie et la carrière de Freddie Mercury à travers des extraits de concerts, interviews, archives et témoignages de ceux qui l’ont connu, notamment Roger Taylor et Brian May (Queen) ou encore Montserrat Caballé, grande cantatrice espagnole, connue par le grand public pour avoir interprété avec Freddie le duo “Barcelona” en 1987.

Le concert « Live at Wembley » (1h10)

Été 1986, le groupe Queen, au faîte de sa popularité, donne à Wembley un concert devenu mythique. Alchimie parfaite entre les performances vocales et scéniques de Freddie Mercury et la maîtrise de ce groupe monumental, ce show particulièrement spectaculaire marque l’apogée de Queen. Face à 150 000 personnes, Freddie Mercury enchaîne les tubes : A kind of magic, I want to break free, Bohemian rhapsody…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note