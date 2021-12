Demain nous appartient du 10 décembre : Camille a été enlevée (résumé + vidéo épisode 1076 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 10 décembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1076 de DNA – Camille est introuvable ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, la jeune femme a disparu et sa famille est très inquiète… Et ils sont loin d’imaginer qu’elle a été enlevée !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : tensions au lycée, Anna déterminée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 6 au 10 décembre)







Publicité





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1076



Publicité





La famille de Camille est très inquiète pour la jeune fille. Elle est introuvable depuis quelques jours. Raphaëlle pense tout de suite à une fugue, mais elle est en fait séquestrée et menottée dans un lieu sombre et inconnu. Qui est à l’origine de sa disparition ?

Pendant ce temps là, Lizzie craque : elle ne supporte plus la situation. Et les Moreno doivent faire face à l’opportunisme de leurs anciennes connaissances. Accro à Vanessa, Georges reste sourd aux préoccupations de ses proches…

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1076 du 10 décembre 2021

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note