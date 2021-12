Et Miss France 2022 est... Diane Leyre, Miss Ile de France (VIDEO)

5 ( 2 )

Ce soir, en direct sur TF1, se déroulait la cérémonie de « Miss France 2022 ». Elle était diffusée depuis Zenith de Caen et nous était présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier.







Et si elles étaient 30 à pouvoir prétendre au titre, une seule d’entre-elle a été désignée Miss France 2022.







Après une présélection de 15 candidates qui a fait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, elles n’ont plus été que 5 dans la dernière ligne droite : Miss Ile de France, Miss Alsace, Miss Martinique, Miss Normandie et Miss Tahiti.

Pour mémoire ce choix des 5 finalistes a été le fruit du vote des téléspectateurs et du jury, à hauteur de 50/50.



« Miss France 2022 » : et la gagnante est…

Et la gagnante est Diane Leyre, alias Miss Ile de France. Elle devient ce soir Miss France 2022 !

Sa première dauphine est Miss Martinique

Sa deuxième dauphine est Miss Alsace

Sa troisième dauphine est Miss Tahiti

Sa quatrième dauphine est Miss Normandie

Qui est notre nouvelle reine de beauté ?

Originaire de Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, Diane Leyre, 24 ans, est la nouvelle Miss Ile-De-France. Elle est diplômée un Bachelor de Business et Administration (Bac+4) à l’IE University de Madrid. Aujourd’hui, elle est agent immobilier et modèle photo. Passionnée de fitness, elle s’intéresse de près au bien-être et à la nutrition et souhaiterait mettre ses connaissances au profit des autres.Diane Leyre est une jeune femme altruiste et optimiste.

