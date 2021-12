« NCIS Los Angeles » du 4 décembre 2021 : trois épisodes inédits de la saison 11 ce soir sur M6

5 ( 5 )

« NCIS Los Angeles » du 4 décembre 2021 ! Même si le succès n’est plus vraiment au rendez-vous, rendez-vous soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY pour la suite de la 11ème saison inédite de votre série « NCIS Los Angeles ». Au programme de cette nouvelle soirée pas moins de 5 épisodes à la suite dont 3 inédits.







« NCIS Los Angeles » du 4 décembre 2021 : les trois épisodes inédits de ce soir

Saison 11 – épisode 9 : Kill Beale

Sam et Callen se rendent à San Francisco où Eric Beal, en détachement au sein du groupe de réflexion d’une puissante start-up, a échappé à une tentative d’intrusion chez lui avant d’être kidnappé…

Saison 11 – épisode 10 : Mère

Un ancien soldat d’opérations secrètes, formé par Hetty alors qu’il était jeune garçon, revient pour se venger de la vie qu’il eue à cause d’elle…



Saison 11 – épisode 11 : Réponses

Mobilisés un week-end sur une menace terroriste à Los Angeles, les agents évoquent leur avenir. Callen et Sam évoquent leur futur au sein de l’agence, Kensi et Deeks pensent à leur projet d’enfant tandis que Nell et Eric font le point sur leur relation…

Et juste après

M6 enchaînera dès 23h34 avec 2 rediffusions :

Saison 10 – épisode 5 : Avocat d’un jour

Saison 10 – épisode 6 : Guerre personnelle

