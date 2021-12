Ici tout commence du 15 décembre : Eliott rentre à l’institut (résumé + vidéo épisode 293)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 15 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 293 – Eliott accepte finalement de rentrer à l’institut avec Greg ce soir dans votre épisode de « Ici tout commence ». Mais Eliott ne va toujours pas bien et se force… Va-t-il tenir le coup une fois sur place et de retour en cuisine ?







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Célia amoureuse, Greg confronte Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 décembre)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 293



Publicité





Eliott s’efforce de mettre de côté ses angoisses et il rentre à l’institut avec Greg. Mais ses pères adoptifs sentent qu’il ne va toujours pas bien… En cuisine à l’institut, la brigade se mobilise pour réussir le menu de Noël.

Souleymane parvient à embobiner Antoine, mais Rose n’est pas dupe. Guillaume est face à un dilemme. La réaction de Clotilde s’avère pour le moins surprenante…

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 15 décembre

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note