Ici tout commence du 17 décembre : Maxime impressionne Teyssier (résumé + vidéo épisode 295)

Ici tout commence du 17 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 295 – Maxime impressionne Teyssier et reçoit ses félicitations ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il peut se remettre sur le menu de Noël avec sa brigade et va représenter l’institut au concours !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 295



Maxime a refait le plat d’Eliott et la mission est plus que réussie puisque Teyssier le complimente ! Il trouve le plat exceptionnel et affirme qu’il a largement surpassé Eliott. Teyssier accepte que Maxime rappelle sa brigade et lui annonce que c’est lui qui va représenté l’institut pour le concours de la meilleure école de France !

Eliott décide d’affronter ses démons et de renouer avec le passé. Le petit jeu d’Anaïs va trop loin et Esteban comprend qu’elle l’a mené en bateau. A l’institut, le charme de Stella ne laisse personne indifférent…

Ici tout commence – vidéo premières minutes du 17 décembre

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

